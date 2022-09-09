Вересень, 09 в 13:40

Після смерті королеви Єлизавети II новим королем Сполученого Королівства стане її син, принц Чарльз Уельський.

Відразу після смерті королеви очільниця британського уряду Ліз Трасс оголосила, що новий король обрав собі монарше ім’я Charles III.

Водночас в українському суспільстві постала дилема, як правильно називати нового монарха Британії – Чарльз III чи Карл ІІІ? Багато ЗМІ називають його Карлом, хоча українська Вікіпедія дає два варіанти, виокремлюючи все ж Чарльза.

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Факти ICTV розповідають, чому нового короля Великої Британії Чарльза III називають Карлом III в Україні.

Як правильно називати нового короля Великої Британії?

Повне ім’я нового короля Чарльз-Філіп-Артур-Джордж (англ. Charles Philip Arthur George). Але скорочено всі називали його Чарльзом.

Ім’я Чарльз є англійським варіантом німецького імені Карл, яке означає “людина” та “чоловік”. Саме тому всі англомовні ЗМІ називають короля саме Charles – Чарльз.

За правилом, викладеним у підручнику Теорія і практика перекладу за редакцією О.І.Тереха, затвердженого МОН України, власні назви титулованих осіб з англійської перекладаються.

У Росії є давня традиція, коріння якої сягає ще кінця XIX століття, називати британських королів на німецький лад: коли був Джордж вони кликали його Георгом, а Вільяма – Вільгельмом. Так і зараз вони називають Чарльза Карлом.

Можна подумати, що в Україні йдуть за російським правописом у цьому плані, але у більшості слов’янських мов також використовується не англійська форма імені Чарльз, а варіант імені Карл тільки на свій манір – словацькою та польською Карол, хорватською Карло, чеською – Карел. Але болгарською – Чарлз.

Також в Іспанії Чарльза називатимуть Карлос, у Франції – Шарль, а в Італії – Карло.

Чарльз міг обрати й інший варіант імені, приміром стати Філіпом, як батько, або Джорджем – на честь діда.

Найстаріший король Британії, який зійде на престол

73-річний син королеви Єлизавети II стане найстарішою людиною в британській історії, яку коронують.

До цього найстарішим монархом був Вільям IV (або Вільгельм IV). Під час коронації в 1830-му йому було 64 роки, а помер він у віці 71 року.

Варто зазначити, що син Чарльза – Вільям вже став спадкоємцем престолу офіційну, але ще не отримав титулу принца Уельського. Річ у тім, що його не передають автоматично. Цей титул присвоює монарх через кілька місяців після коронації.

Офіційно королем Чарльза III або (Карла III) оголосять 10 вересня. Це має відбутися на Раді з престолонаслідування, куди входять усі таємні радники, лорд-мери, верховні комісари королівства та інші високопосадовці.

Востаннє ця Рада збиралася в лютому 1952 року, коли трон зайняла Єлизавета II.

8 вересня Букінгемський палац сповістив про смерть королеви Єлизавети II. Вона правила найдовше в історії Великої Британії.