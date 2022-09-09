Карл III оголосив сина Вільяма принцом Уельським: перше звернення короля до нації
У п’ятницю, 9 вересня, король Великої Британії Карл III оголосив сина Вільяма принцом Уельським.
Він виступив зі своїм першим телевізійним зверненням до нації як глава держави.
– Я знаю, що наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови, допомагаючи вивести маргіналів до центру, де може бути надано життєво важливу допомогу, – сказав він.
У своїй промові король згадав і свого молодшого сина разом із дружиною – герцогів Сассекських.
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– Я висловлюю свою любов до принца Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном, – сказав він.