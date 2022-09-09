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Карл III оголосив сина Вільяма принцом Уельським: перше звернення короля до нації

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Корольь Карл (Чарльз)

У п’ятницю, 9 вересня, король Великої Британії Карл III оголосив сина Вільяма принцом Уельським.

Він виступив зі своїм першим телевізійним зверненням до нації як глава держави.

– Я знаю, що наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови, допомагаючи вивести маргіналів до центру, де може бути надано життєво важливу допомогу, – сказав він.

У своїй промові король згадав і свого молодшого сина разом із дружиною – герцогів Сассекських.

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– Я висловлюю свою любов до принца Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном, – сказав він.

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