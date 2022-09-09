Смерть Єлизавети II: Британія оплакує королеву, очікується звернення нового короля
Померла Єлизавета II – королева Великої Британії, повідомили у Букінгемському палаці. Вона пішла з життя у замку Балмор у Шотландії.
Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейде її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки.
Чарльз чекав на свою чергу на престол рекордно довгий термін. Єлизавета стала королевою у 1952 році, коли Чарльзу було чотири роки.
Біля палаців та храмів у Британії люди залишають квіти в пам’ять про королеву.
9 вересня очікується, що Чарльз, який одразу став новим монархом, звернеться до нації. Він сказав, що смерть його матері була моментом найбільшого смутку для нього та всіх членів його родини.
Очільниця британського уряду Ліз Трасс назвала королеву Єлизавету II “скелею, на якій побудована сучасна Велика Британія”.
У Великій Британії лунають салюти. Королівська кінна артилерія випустить 96 вистрілів – по одному на кожен рік життя королеви – у Гайд-парку та на всіх салютних станціях. Постріли ведуться з інтервалом у 10 секунд.
Новий король прямує до Лондона з Абердіна. Рейс Чарльза відстежують понад 100 тис. людей на Flightradar.com.
Повернувшись до Лондона, 73-річний монарх зустрінеться з прем’єр-міністром Ліз Трасс, а потім виступить зі своїм першим телезверненням до нації о 18:00 за місцевим часом.
Новий король Британії залишив замок Балморал.
BBC пише, що король повернеться до Лондона зі своєю дружиною Каміллою, яка тепер є королевою-консортом, де він пізніше зустрінеться з прем’єр-міністром.
King Charles III leaves Balmoral Castle in Scotland to head to London a day after death of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/h7GV3LJgh3
— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 9, 2022
Чемпіонат Англії (АПЛ) оголосив, що матчі не будуть проводитися цими вихідними на знак поваги через смерть королеви Єлизавети II.
Це включає також перенесення матчу Лідс – Ноттінгем Форест, що запланований на понеділок.
Також не відбудуться матчі Англійської футбольної ліги (EFL).
У соборі Святого Павла у Лондоні сьогодні о 18.00 відбудеться молебень та служба після смерті королеви. Вона транслюватиметься на BBC.
Близько 2 тис. місць у храмі будуть розподілені за принципом живої черги. Очікується участь прем’єр-міністра Ліз Трасс і мера Лондона Садіка Хана.
Телевізійне звернення короля Чарльза III до нації транслюватиметься всередині собору, якщо воно збігатиметься з богослужінням.
За словами Букінгемського палацу, відтепер і до семи днів після похорону королеви триватиме траур за королівською родиною. Дата похорону королеви поки не підтверджена.
У заяві Букінгемського палацу йдеться:
— Після смерті Її Величності королеви, Його Величність король бажає, щоб період королівської трауру тривав з цього моменту і до семи днів після похорону королеви.
Окремо від національного трауру, який уряд, як очікується, оголосить сьогодні, королівського трауру повинні дотримуватися члени королівської сім’ї, персонал королівської родини та представники королівської сім’ї, які виконують офіційні обов’язки, разом із військами, які виконують церемоніальні обов’язки.
Близько 08:20 за місцевим часом авто з британським принцом Гаррі залишило замок Балморал.
Відомо, що Меган, герцогиня Сассекська, не супроводжувала його до Шотландії.
Пізніше принца Гаррі бачили на посадці літака в аеропорту Абердіна.
Британські ЗМІ пишуть, що він був першим членом королівської сім’ї, який від’їхав, і був останнім, хто вчора прибув до улюбленого шотландського палацу відпочинку королеви.
BREAKING: Prince Harry has been seen boarding a plane at Aberdeen Airport.
He is understood to be the first royal to have departed – and was the last to arrive at the Queen’s beloved Scottish holiday home yesterday.https://t.co/8AFWhoW82a
Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/cbL5296IBN
— Sky News (@SkyNews) September 9, 2022
У Бразилії оголошена триденна жалоба через смерть королеви.
– Офіційний траур оголошується по всій країні на три дні, починаючи з дати публікації цього указу, на знак скорботи з приводу смерті її величності королеви Єлизавети II, – йдеться в повідомленні уряду.