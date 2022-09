Близько 08:20 за місцевим часом авто з британським принцом Гаррі залишило замок Балморал.

Відомо, що Меган, герцогиня Сассекська, не супроводжувала його до Шотландії.

Пізніше принца Гаррі бачили на посадці літака в аеропорту Абердіна.

Британські ЗМІ пишуть, що він був першим членом королівської сім’ї, який від’їхав, і був останнім, хто вчора прибув до улюбленого шотландського палацу відпочинку королеви.

