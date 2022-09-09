Росія задіяла 80% своїх сухопутних військ у війні в Україні – Столтенберг

Вересень, 09 в 18:47

Російська Федерація залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ.

Про це під час спільного брифінгу з держсекретарем США у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

— Зараз понад 80% сухопутних військ Росії залучені до війни в Україні. Тож, звичайно, те, що там відбувається, має значення для загальної здатності Росії становити будь-яку загрозу для будь-якої країни-члена НАТО. Отже, моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки і глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує, – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники мають бути готові до довготривалої перспективи, тому НАТО контактує з оборонно-промисловими комплексами країн-членів.

Зараз дивляться

— Ми створили структури тут, в НАТО, щодо оборонного планування, можливостей, щоб гарантувати, що ми зараз нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні. Але це не тільки підтримка України, а й забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашої власної оборони, – сказав він.

Столтенберг також зазначив, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії. Але наголосив, що ціна, яку платить світ, вимірюється у грошах, водночас в Україні ця ціна вимірюється життями.