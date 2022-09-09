Вересень, 09 в 18:04

Українська армія зуміла зупинити росіян на Донбасі та повернути під контроль частину території.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Генсек запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

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— Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях, – сказав Столтенберг.

Він додав, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде зазнавати тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.

— Але ціна, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, – додав він.

За його словами, відмова воювати для України означатиме припинення існування як незалежної держави.

— Якщо президент Путін і Росія перестануть воювати, ми матимемо мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава. Тому нам потрібно продовжувати надавати їй всебічну підтримку, – підкреслив генсек НАТО.

Він також запевнив, що НАТО постачатиме Києву озброєння в довгостроковій перспективі, і допоможе перейти від радянського озброєння до зброї, зробленої за стандартами НАТО.