Вересень, 09 в 0:21

Лідери з усього світу висловили співчуття через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II. Президент США Джо Байден із теплотою згадав їхню першу зустріч у 1982 році та у 2021 році, коли вона приймала його під час закордонної поїздки.

– Вона зачарувала нас своєю дотепністю, зворушила своєю добротою та щедро поділилася з нами своєю мудрістю. Вона була солідарною зі США в наші найтемніші дні після 11 вересня, коли вона зворушливо нагадала нам, що горе — це ціна, яку ми платимо за любов, – заявив Джо Байден.

Президент Франції Еммануель Макрон віддав належне, сказавши, що королева була доброзичливим монархом і другом країни, якої він керує.

– Королева Єлизавета II втілювала безперервність та єдність британської нації протягом понад 70 років. Я пам’ятаю її як друга Франції, добросердечну королеву, яка залишила незабутнє враження на свою країну та її століття, – зазначив Макрон.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що королева – це зразок для наслідування та натхнення для мільйонів. Він високо оцінив її роль у налагодженні відносин між Великою Британією та Німеччиною після жахів Другої світової війни.

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– Її не вистачатиме, не в останню чергу через її чудовий гумор, – зауважив Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що королева Єлизавета була однією з його улюблених людей у ​​світі.

– Вона була постійно присутньою в нашому житті, а її служіння канадцям назавжди залишиться важливою частиною історії нашої країни. Я так сумуватиму за нею, – заявив Трюдо.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська заявили, що смерть Єлизавети – це непоправна втрата для Великої Британії, а сама королева залишатиметься та житиме в пам’яті мільйонів людей. Водночас Борис Джонсон заявив, що королева Єлизавета здавалася такою позачасовою та прекрасною.

– Я навіть боявся, що почав вірити, наче дитина, що вона буде з нами завжди. Це найсумніший день для нашої країни, бо вона мала унікальну і просту силу — робити нас щасливими. Тому ми її любили. Тому ми оплакуємо Єлизавету, яка правила найдовше, і з усякого погляду найкращого монарха в нашій історії.

Про смерть Єлизавети II стало відомо 8 вересня – Букінгемський палац опублікував повідомлення про трагічну звістку, що з життя пішла королева Британії.