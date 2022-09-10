Єврокомісія радить не видавати громадянам РФ довгострокові багаторазові візи

Вересень, 09 в 21:31

Країни Євросоюзу повинні утримуватися від видачі багаторазових віз громадянам РФ з тривалим терміном дії, оскільки вони “можуть не відповідати умовам для в’їзду до ЄС у довгостроковій перспективі з огляду на економічну нестабільність, обмежувальні заходи та політичні події у Росії”.

Єврокомісія випустила рекомендації щодо суворішого підходу до видачі шенгенських віз росіянам.

– У таких випадках державам-членам слід розглянути питання про видачу одноразових віз чи віз із більш коротким терміном дії. Відповідно до візових правил ЄС, країна також може запросити консультації перед тим, як інша держава-член видасть візи громадянам Росії, на підставі загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам, – пояснили в ЄК.

При цьому член ЄС, з яким проводяться консультації, може заборонити видавати шенгенську візу громадянинові Росії в індивідуальному порядку.

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– У разі видачі віза буде обмежена територією держави-члена, що її видала, і не надасть доступу до всієї шенгенської зони, – йдеться у заяві.

9 вересня Рада ЄС затвердила повне зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією. Тепер на громадян РФ поширюватимуться загальні візові правила.

Це рішення набуде чинності з понеділка, 12 вересня.

Джерело: European Commission