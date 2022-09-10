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Єврокомісія радить не видавати громадянам РФ довгострокові багаторазові візи

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Єврокомісія радить не видавати громадянам РФ довгострокові багаторазові візи

Країни Євросоюзу повинні утримуватися від видачі багаторазових віз громадянам РФ з тривалим терміном дії, оскільки вони “можуть не відповідати умовам для в’їзду до ЄС у довгостроковій перспективі з огляду на економічну нестабільність, обмежувальні заходи та політичні події у Росії”.

Єврокомісія випустила рекомендації щодо суворішого підходу до видачі шенгенських віз росіянам.

– У таких випадках державам-членам слід розглянути питання про видачу одноразових віз чи віз із більш коротким терміном дії. Відповідно до візових правил ЄС, країна також може запросити консультації перед тим, як інша держава-член видасть візи громадянам Росії, на підставі загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам, – пояснили в ЄК.

При цьому член ЄС, з яким проводяться консультації, може заборонити видавати шенгенську візу громадянинові Росії в індивідуальному порядку.

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– У разі видачі віза буде обмежена територією держави-члена, що її видала, і не надасть доступу до всієї шенгенської зони, – йдеться у заяві.

9 вересня Рада ЄС затвердила повне зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією. Тепер на громадян РФ поширюватимуться загальні візові правила.

Це рішення набуде чинності з понеділка, 12 вересня.

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Джерело: European Commission

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