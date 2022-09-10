Вересень, 10 в 1:08

Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II мільярди банкнот та монет по всьому світу з її зображенням будуть замінені.

За даними центрального банку, в обігу перебувають 4,5 млрд банкнот на суму 80 млрд фунтів стерлінгів ($95 млрд). Їх поступово замінять на купюри із зображенням короля Карла III.

Очікується, що весь процес займе не менше двох років.

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Зміни торкнуться не лише Великої Британії, а й Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ямайки та десятка інших країн, главою яких формально є британський монарх.

Водночас у банку Англії зазначили, що банкноти із зображенням королеви залишаться законним платіжним засобом.

Оголошення планів щодо заміни існуючих банкнот відбудеться після закінчення періоду жалоби.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла 8 вересня. Про смерть британського монарха повідомив Букінгемський палац увечері.

Новим королем Британії став старший син королеви Єлизавети II Чарльз. Він правитиме під монаршим ім’ям Карл III (Charles III).