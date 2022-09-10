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США, країни G7 і ЄС запроваджуть заборону на морські перевезення російської нафти

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
США, країни G7 і ЄС запроваджуть заборону на морські перевезення російської нафти
Фото: Depositphotos

США, країни Великої сімки (G7) та Європейський Союз запроваджують заборону на транспортування російської сирої нафти морським шляхом.

Вона почне діяти з 5 грудня цього року. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Водночас заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів почне діяти з 5 лютого 2023 року.

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Однак документ передбачає, що країни, які платять за російську нафту ціну рівну або нижчу, ніж гранична, продовжать отримувати паливо далі.

Також уточнюється, що після введення цінової стелі на російську нафту, ембарго США на її постачання залишиться чинним.

Нагадаємо, на початку вересня міністри фінансів країн Великої сімки затвердили граничну ціну на нафту з Росії.

G7 планує створити широку коаліцію і закликає всі країни, які все ще хочуть імпортувати російську нафту та нафтопродукти, взяти на себе зобов’язання робити це лише за цінами на рівні або нижче за стелю.

Також країни Великої сімки збираються продовжити заохочувати нафтовидобувні країни збільшувати свій видобуток.

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