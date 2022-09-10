США уклали контракти на понад $1 млрд для поповнення запасів зброї

Вересень, 10 в 9:00

США уклали контракти на суму близько $1,2 млрд. Це зробили, щоб поповнити військові запаси зброї, зокрема тієї, яка надсилається в Україну.

Про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

За його словами, йдеться про близько $352 млн на заміну ракет Javelin, $624 млн на заміну ракет Stinger та $33 млн на заміну систем HIMARS.

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Крім того, зараз виконуються контракти ще на $1,2 млрд на обладнання, яке обіцяли надати Україні в межах USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative).

Це, зокрема, 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи і тактичні машини.

Білл Лаплант також додав, що 28 вересня зустрінеться з національними директорами з питань озброєнь, щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну зараз і в майбутньому.

До слова, 8 вересня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Штати виділяють Україні $675 млн додаткової військової допомоги.

За його словами, вона передбачає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.

Джерело: Міноборони США