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Новий етап у жовтні: Путін наказав Газпрому та Роснафті створювати ПВК

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Новий етап у жовтні: Путін наказав Газпрому та Роснафті створювати ПВК
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін наказав Газпрому та Роснафті створювати приватні військові компанії, щоб посилити збройну агресію проти України. Про це заявив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев.

За його словами, очільник Кремля має намір розпочати “новий етап у жовтні”, тому наказав кожній урядовій корпорації та олігарху створити власну ПВК.

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– Моє джерело з ПВК Вагнера каже, що все через корупцію (невдачі російських військ на фронті, – Ред.) та некомпетентність в армії (найманців обдурили з зарплатою). Але знову дуже оптимістично. Каже, що кожній урядовій корпорації та олігарху наказано створити власну ПВК для “нового етапу в жовтні”, – заявив Христо Грозев.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що “у кремлівського диктатора йде земля з-під ніг, тому він намагається хапатися за будь-яку соломинку”.

На його думку, “з такими темпами приватних армій у Росії буде як грибів у лісі, а лихі 90-ті здадуться прогулянкою в парку в порівнянні з тим, що очікує Росію незабаром”.

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