Ситуація все ще розвивається: Байден відмовився коментувати контрнаступ ЗСУ

Вересень, 11 в 17:37

Президент США Джо Байден зазначив, що поінформований про ключові дії українських військ, але відмовився їх коментувати.

Свою відмову він пояснив тим, що ситуація все ще розвивається.

Це сталося сьогодні, 11 вересня, під час виступу Байдена у Пентагоні у 21 річницю трагедії терактів 11 вересня.

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8 вересня Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму $675 млн.

До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee тощо.

Того ж дня Сполучені Штати схвалили нову велику військову допомогу на суму понад $2 млрд для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.

Наразі ЗС України продовжують свій успішний контрнаступ. Зокрема, як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ЗСУ у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.