Туреччина звинуватила Грецію в обстрілі свого судна – ЗМІ

Вересень, 11 в 13:20

Туреччина заявила про те, що в міжнародних водах Егейського моря грецька берегова охорона обстріляла турецьке судно.

Про це повідомило видання TGRT Haber із посиланням на джерела.

За даними видання, два патрульні човни берегової охорони Греції відкрили вогонь по турецькому судну, що прямувало під прапором Коморських островів.

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На місце інциденту виїхали двоє патрульних катерів турецької берегової охорони, але грецькі човни “швидко попливли”. Ніхто не постраждав, а Анкара почала розслідування.

Турецькі джерела кажуть, що після цього висловили Греції протест і зажадали негайних пояснень та розслідування того, що відбулося. Відомо, що на човні були 18 членів екіпажу, зокрема троє громадян Туреччини.

Однак грецька сторона має іншу версію подій. Так, місцеве видання Proto Thema з посиланням на власні джерела повідомило, що 10 вересня зранку турецький корабель, який пропливав повз острів Лесбос у бік турецького берега, не реагував на попередження берегової охорони.

Після цього вона зробила попереджувальні постріли в повітря. Човен продовжив свій шлях, а Греція повідомила про це Туреччині, щоб вона встановила, яке саме судно слід в її бік.

Зазначимо, що відносини Туреччини та Греції, які є членами НАТО, регулярно загострюються через суперечливі претензії на острови у східному Середземномор’ї, морські кордони та пов’язані з цим права на видобуток нафти і газу.