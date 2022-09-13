Вересень, 13 в 9:41

У Франції невідомий чоловік напав на двох українських біженок з Ізюму, які ввечері 11 вересня на набережній слухали українську музику.

Місцеве видання Monaco-Matin пише, що Аліна та її мати Олена приїхали до Франції 19 квітня, коли Ізюм окупували росіяни.

Українки кажуть, що нападник був росіянином, проте його досі не знайшли.

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Прикрий інцидент стався о 22:30 в муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен, що розташований на Лазурному березі Франції, уточнив віцепрезидент Спілки українців Франції Володимир Когутяк, та виклав світлини жінок після нападу.

Реакція МЗС України не забарилася. Спікер зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко запевнив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок.

– Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв’язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані, – наголосив він.

Фото: Володимир Когутяк