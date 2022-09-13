Вересень, 13 в 19:48

Європейський Союз може відмовитися від ідеї обмежити ціну на російський газ через відсутність консенсусу серед держав-членів.

Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на проєкт документа Єврокомісії.

Так, у п’ятницю, 9 вересня, члени ЄС не змогли узгодити позицію щодо граничної ціни на природний газ із РФ. Таку пропозицію висунула Єврокомісія в рамках пакету заходів з урегулювання енергетичної кризи, спровокованої Москвою.

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Через відсутність консенсусу Європейська комісія мала сформулювати оновлені рекомендації. У проєкті документа, який потрапив до журналістів, відсутні згадки про граничну ціну на російське “блакитне паливо” чи на будь-який імпортований газ.

Натомість є пропозиції щодо оподаткування надприбутків нафтогазових компаній, які працюють з викопним паливом, а також щодо обмеження доходів виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Країни-члени також можуть узгодити скорочення використання електроенергії в години пікового попиту.

Як зазначає видання, остаточний текст цього документа ще може змінитися. Проте проєкт демонструє сумніви Єврокомісії в достатній підтримці граничної ціни на газ з боку членів ЄС.

Наприклад, країни, які імпортують великі обсяги газу з РФ (наприклад, Угорщина, Словаччина та Австрія), виступили проти обмеження цін, оскільки побоюються, що Кремль загалом припинить постачання “блакитного палива”. Російський диктатор Володимир Путін вже пригрозив припинити експорт енергоресурсів до Європи, якщо такий план буде погоджено.

А понад десяток держав Євросоюзу, зокрема Франція та Польща, запропонували обмежити ціну на весь імпортований газ, аргументуючи тим, що це найкращий спосіб стримувати різке зростанні цін. Єврокомісія ж не в захваті від такої ідеї, оскільки побоюється, що ЄС програватиме країнам, готовим платити більше на висококонкурентному ринку зрідженого природного газу.

Нідерланди та Данія обережно ставляться до будь-якого обмеження вартості “блакитного палива”, тоді як Німеччина побоюється, що обмеження ціни на російський газ може спровокувати розбіжності.

Очікується, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднить план боротьби зі зростанням цін на електроенергію у середу, 14 вересня, під час щорічної промови про становище Євросоюзу.

Це буде звернення до Європарламенту, під час якого фон дер Ляєн розкаже про головні завдання, цілі та пріоритети ЄС, подолання залежності від російських енергоресурсів та збільшення допомоги Україні.

Як відомо, 7 вересня Урсула фон дер Ляєн озвучила пропозицію щодо встановлення граничної ціни на російський газ для зменшення наслідків енергетичного шантажу РФ. Тоді ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія запропонує обмежити ціну на рівні €50 за мегават-годину.