Путіна та Лукашенка не запрошували на похорон королеви Єлизавети II

Вересень, 13 в 15:25

Володимира Путіна та Олександра Лукашенка ніхто не чекає на похороні Єлизавети II, який відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Російський та білоруський диктатори не отримають запрошення через їхню роль у вторгненні РФ в Україну, повідомляють джерела в британському уряді.

Лідеру М’янми також не надіслали запрошення, оскільки він підтримує зв’язки із Москвою. А Іран буде представлений лише на рівні послів.

Загалом на похорон королеви Великобританії Єлизавети II приїде близько 500 високопосадовців зі всього світу.

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Для більшості країн запрошення поширюється на главу держави.

Серед тих, кого запроили, – ультраправий лідер Бразилії Жаїр Болсонару, який вважається міжнародним вигнанецем.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня на 97-му році життя, поховають Її Величність 19 вересня. Церемонія прощання почнеться о 13:00 за Києвом у Вестмінстерському абатстві.