Українці можуть перемогти Росію на полі бою, маючи необхідні ресурси – ексгенсек НАТО

Вересень, 13 в 15:51

Перемога України у повномасштабній війні Росії – це безпосередній пріоритет. Прямо зараз українці показують на передовій, що, маючи необхідні ресурси, вони можуть перемогти РФ на полі бою.

Про це заявив 12-й генеральний секретар НАТО і колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен. На його думку, весь демократичний світ має підтримувати Україну та надавати ЗСУ необхідне озброєння для боротьби з російським ворогом.

– Коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Росія ніколи більше не зможе вдертися в Україну. Найкращий спосіб зробити це – надати Україні значну військову силу, здатну протистояти будь-якому майбутньому російському нападу, – наголосив він.

За словами Расмуссена, створення та утримання такої сили потребує відданості союзників України щонайменше протягом десятиліть. Він переконаний, що ухвалення рекомендацій щодо гарантій безпеки України, представлених у Києві, дасть потужний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

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