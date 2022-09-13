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Українці можуть перемогти Росію на полі бою, маючи необхідні ресурси – ексгенсек НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українці можуть перемогти Росію на полі бою, маючи необхідні ресурси – ексгенсек НАТО
Фото: Офіс президента

Перемога України у повномасштабній війні Росії – це безпосередній пріоритет. Прямо зараз українці показують на передовій, що, маючи необхідні ресурси, вони можуть перемогти РФ на полі бою.

Про це заявив 12-й генеральний секретар НАТО і колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен. На його думку, весь демократичний світ має підтримувати Україну та надавати ЗСУ необхідне озброєння для боротьби з російським ворогом.

– Коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Росія ніколи більше не зможе вдертися в Україну. Найкращий спосіб зробити це – надати Україні значну військову силу, здатну протистояти будь-якому майбутньому російському нападу, – наголосив він.

За словами Расмуссена, створення та утримання такої сили потребує відданості союзників України щонайменше протягом десятиліть. Він переконаний, що ухвалення рекомендацій щодо гарантій безпеки України, представлених у Києві, дасть потужний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Зараз дивляться

– Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, а його війна – марна. Це також дало б сигнал українському народові, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України, скільки це потрібно. Зробити це правильно – означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі, – вважає колишній генсек НАТО.

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Джерело: Офіс президента
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