Через війну в Карабасі Вірменія кличе на допомогу ОДКБ: що відомо

Вересень, 14 в 19:12

У ніч на 13 вересня Азербайджан і Вірменія заявили про провокації та обстріли, а мешканці місцевості вздовж кордону повідомляють про гучні удари з артилерії.

Обидві сторони звинуватили одна одну у початку ескалації. Азербайджан стверджує, що Вірменія розпочала широкомасштабні провокації, тому азербайджанські військовослужбовці ведуть інтенсивний вогонь по позиціях Вірменії.

Безпілотник Азербайджану типу Байрактар завдав ударів по військовій частині Капан на території Вірменії, повідомили ЗМІ. З обох сторін вже почала працювати артилерія.

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– Обстрілюються міста Горіс, Капан, Варденіс, Джермук. Застосовуються безпілотники, – повідомляють ЗМІ, розповсюджуючи відповідні відеокадри.

Заява Міноборони Вірменії

– 13 вересня підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіс, Сотк та Джермук. Противник також використовує БПЛА, – йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

Повідомляється, що ударів завдають саме по території Вірменії, а не по Нагірному Карабаху. Міністерство оборони Вірменії розпочало засідання.

Заява Міноборони Азербайджану

– ДРГ ЗС Вірменії замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання на різних напрямках, використовуючи гори та наявні долинні проломи. Внаслідок вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій, – йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонних міст. В Азербайджані заявили про диверсію з боку Вірменії.

Розвиток конфлікту

Після відновлення бойових дій, 14 вересня Вірменія звернулася до ОДКБ за підтримкою країн-членів військово-політичного блоку. У зверненні до Організації Єреван запросив, щоб миротворці прибули на кордон з Азербайджаном 15 вересня.

– Ми звернулися в ОДКБ на підставі 4-ї статті, коли йдеться про те, що агресія щодо однієї з країн-членів є агресією щодо інших країн-членів. Ми попросили в ОДКБ сприяння, зокрема військового, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських ЗС із території РВ (Республіки Вірменія), – йдеться у зверненні вірменського прем’єра Ніколи Пашиняна.

Згідно зі ст. 4 угоди ОДКБ, напад на Вірменію фактично означає напад на Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росію та Таджикистан.

Крім того, влада Вірменії повідомила про 105 загиблих військовослужбовців після відновлення активної фази війни.

З боку Азербайджану як реакція на відновлення бойових дій владою країни був заблокований TikTok, оскільки Баку вважає, що соцмережа “кидає тінь на успіхи армії, містить військову таємницю і спрямована на створення в суспільстві хибної думки”.

Водночас Міноборони Вірменії звинуватила Збройні сили Азербайджану в обстрілі транспорту ФСБ Росії, який перебував у регіоні з “гуманітарною місією”. Офіційний Баку свою причетність до обстрілу заперечує.

Попри повідомлення про загибель військових та відновлення активних бойових дій прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає потреби вводити воєнний стан у країні.