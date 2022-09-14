Китай підтримуватиме територіальну цілісність Казахстану – Сі Цзіньпін

Вересень, 14 в 18:10

Китай підтримуватиме незалежність і територіальну цілісність Казахстану.

Про це Сі Цзіньпін заявив президенту Касим-Жомарт Токаєву під час візиту до Казахстану.

– Ще раз хотів би запевнити вас, що уряд Китаю приділяє величезну увагу відносинам з Казахстаном. Як би не змінювалася міжнародна кон’юнктура, ми й надалі рішуче підтримуватимемо Казахстан у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, твердо підтримуватимемо ваші реформи щодо забезпечення стабільності та розвитку, категорично виступатимемо проти втручання будь-яких сил у внутрішні справи вашої країни, – сказав лідер Китаю.

За словами Цзіньпіна, однією з цілей його візиту до Казахстану є бажання “формувати нову парадигму розвитку двосторонніх відносин, орієнтуючись на співтовариство єдиної долі Китаю та Казахстану”.

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Президент КНР також має намір вирушити до Узбекистану, де 15-16 вересня відбудеться Шанхайська організація співробітництва. Там у нього запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначимо, що після вторгнення армії РФ в Україну лідер Казахстану заявив, що не визнає так звані ЛНР і ДНР і не збирається допомагати РФ обходити санкції.

Після цього російські пропагандисти та деякі політики досить прямо натякали, що Казахстан та інші країни Азії можуть стати “наступною Україною”.

Візит Цзиньпіна до Казахстану може свідчити про те, що Китай збирається перейняти лідерство в центральноазіатських країнах, витісняючи таким чином Росію.

Фото: сайт президента Казахстану

Джерело: сайт президента Казахстану