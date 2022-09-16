Вересень, 16 в 9:06

16 вересня депутати парламенту Казахстану одразу у двох читаннях схвалили проєкт перейменування столиці на Астану. Також вони підтримали проєкт конституційних поправок щодо зміни президентського терміну.

Про це повідомляє інформаційний портал ORDA.

Міністр юстиції Канат Мусін представив законопроєкт Про внесення змін та доповнень до Конституції Республіки Казахстан, який вносить поправки до п’яти статей Конституції.

Зараз дивляться

Згідно з поправками термін повноважень президента в Казахстані збільшиться з п’яти до семи років, а право обиратися скорочується до одного терміну.

Також депутати підтримали повернення столиці Казахстану назви Астана.

– Питання перейменування столиці широко обговорювалося суспільством, порушувалося під час проведення референдуму. Дана пропозиція депутатів групи Жана Казахстан була включена до проєкту закону. Передбачені конституційні новели дозволять реалізувати політичні ініціативи глави держави та депутатів. Прошу підтримати, – сказав міністр.

Крім цього, в Казахстані збільшать термін повноважень суддів Конституційного суду до восьми років. А ось право бути обраним обмежене.