Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з РФ через війну в Україні

Вересень, 16 в 17:09

Швейцарія призупиняє обмін податковою інформацією з Росією, щоб запобігти “неналежному” використанню конфіденційних даних через повномасштабну війну в Україні. Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

– Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація, яка належить обміну, не буде використана неналежним чином, — сказав речник Державного секретаріату з міжнародних фінансів.

За його словами, призупинення обміну податковою інформацією – це не санкції, а заходи для захисту місцевих та іноземних платників податків.

– Швейцарія реагує так само як, наприклад, усі країни-члени Європейського Союзу, США, Канада та Велика Британія, – сказав він.

За даними Федеральної ради Швейцарії, податкові органи обмінюються інформацією, наприклад, про фінансові рахунки та авансові податкові рішення з метою “підвищення прозорості та запобігання транскордонним ухиленням від сплати податків”.