Використали пристрасть до жінок і грошей: Росія завербувала працівника МЗС Чехії

Вересень, 16 в 15:04

Російська розвідка завербувала працівника Міністерства закордонних справ Чехії. Він передавав країні-агресору секретну інформацію, повідомляють чеські видання.

Ці відомості підтвердив прем’єр-міністр Петр Фіала, міністр закордонних справ Ян Ліпавський, Служба інформації та безпеки Чехії. Очільник МЗС Чехії поділився, що працівника звільнили, однак більше не розповідав жодних подробиць.

За даними чеської розвідки, кілька років тому стало відомо, що Росія має джерело у МЗС Чехії, яке “зливало” конфіденційну інформацію. Згодом контррозвідка змогла з’ясувати, хто саме передавав секретні дані.

Зараз дивляться

Служба контррозвідки роками таємно стежила за цим співробітником. У першій половині 2022 року про нього повідомили керівництву країни. За словами одного з джерел, російські спецслужби завербували чиновника, “використовуючи його пристрасть до жінок і грошей”.

Працівник МЗС Чехії мав доступ до документів під грифом – цілком таємно. Він працював у Міністерстві закордонних справ понад 20 років, зокрема, у центральному апараті та за кордоном.

Поки не зрозуміло, чи притягнуть чиновника до кримінальної відповідальності. Згідно з законодавством Чехії, якщо стеження ведуть лише спецслужби без участі поліції, тоді докази, які вдалося зібрати, неможливо використати в суді.

Джерело: Deník N