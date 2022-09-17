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16 РСЗВ HIMARS і снаряди: США оприлюднили повний список пакета допомоги Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки опублікували повний список зброї та техніки, яку передають Україні для боротьби з повномасштабною збройною агресією російської армії.

За даними Пентагону, після 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.

Що входить у пакет допомоги

  • понад 1,4 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
  • понад 8,5 тис. переносних протитанкових ракетних систем Javelin;
  • понад 32 тис. інших протитанкових систем;
  • понад 700 дронів-камікадзе Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць і до 806 тис. снарядів до них;
  • 2 тис. високоточних 155-мм снарядів;
  • 20 105-мм гаубиць та 180 тис. снарядів до них;
  • 126 тактичних автомобілів для 155-мм гаубиць;
  • 22 тактичні евакуаційні автомобілі;
  • 16 РСЗВ HIMARS та снаряди до них;
  • 20 120-мм мінометів та 85 тис. снарядів до них;
  • 1,5 тис. ракет TOW та інше озброєння.

Повний список пакета допомоги

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