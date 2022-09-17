16 РСЗВ HIMARS і снаряди: США оприлюднили повний список пакета допомоги Україні
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Сполучені Штати Америки опублікували повний список зброї та техніки, яку передають Україні для боротьби з повномасштабною збройною агресією російської армії.
За даними Пентагону, після 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.
Що входить у пакет допомоги
- понад 1,4 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
- понад 8,5 тис. переносних протитанкових ракетних систем Javelin;
- понад 32 тис. інших протитанкових систем;
- понад 700 дронів-камікадзе Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць і до 806 тис. снарядів до них;
- 2 тис. високоточних 155-мм снарядів;
- 20 105-мм гаубиць та 180 тис. снарядів до них;
- 126 тактичних автомобілів для 155-мм гаубиць;
- 22 тактичні евакуаційні автомобілі;
- 16 РСЗВ HIMARS та снаряди до них;
- 20 120-мм мінометів та 85 тис. снарядів до них;
- 1,5 тис. ракет TOW та інше озброєння.
Повний список пакета допомоги
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