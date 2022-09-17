16 РСЗВ HIMARS і снаряди: США оприлюднили повний список пакета допомоги Україні

Вересень, 17 в 14:39

Сполучені Штати Америки опублікували повний список зброї та техніки, яку передають Україні для боротьби з повномасштабною збройною агресією російської армії.

За даними Пентагону, після 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.

Що входить у пакет допомоги

понад 1,4 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

понад 8,5 тис. переносних протитанкових ракетних систем Javelin;

понад 32 тис. інших протитанкових систем;

понад 700 дронів-камікадзе Switchblade;

126 155-мм гаубиць і до 806 тис. снарядів до них;

2 тис. високоточних 155-мм снарядів;

20 105-мм гаубиць та 180 тис. снарядів до них;

126 тактичних автомобілів для 155-мм гаубиць;

22 тактичні евакуаційні автомобілі;

16 РСЗВ HIMARS та снаряди до них;

20 120-мм мінометів та 85 тис. снарядів до них;

1,5 тис. ракет TOW та інше озброєння.

Повний список пакета допомоги