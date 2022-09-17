Вересень, 17 в 19:15

Росія не відмовилася від ідеї відновлення імперії й зараз хоче того ж, що в 1939 році – поневолення інших держав.

Про це президент Польщі Анджей Дуда написав у своїй статті до річниці нападу СРСР на Польщу під час Другої світової війни. Колонка вийшла під назвою: Російський імперіалізм у війні з Центральною та Східною Європою. Стаття опублікована п’ятьма мовами: польською, англійською, іспанською, італійською та французькою.

Як відомо, 1 вересня 1939 року гітлерівські війська вторглися на територію Польщі. Ця дата вважається початком Другої світової війни.

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Дуда нагадав, що СРСР вступив у війну 17 вересня 1939 року, майже одночасно з Третім рейхом, фактично на його боці. Тоді радянські війська захопили польські території, але про це не так часто згадують на Заході.

– Саме тому я вважаю, що про цю подію потрібно пам’ятати, оскільки вона стала доленосною не лише для моєї батьківщини й інших країн Центральної та Східної Європи, але й загалом на наступні пів століття. Якщо сьогодні ми, поляки та інші народи нашого регіону, повторюємо, що знаємо Росію та розуміємо її імперські амбіції краще, ніж Захід, то робимо це через наш історичний досвід, який символізує 17 вересня, – зазначив Дуда.

Він уточнив, що радянські війська вторглися в Польщу після підписання з нацистською Німеччиною Пакту Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року. Тоді дві тоталітарні держави уклали союз, плануючи розділити між собою незалежні країни Центральної Європи. Сфера впливу Німеччини мала включати західну Польщу, Литву та Румунію, тоді як радянський контроль мав поширюватися на східну Польщу, Латвію, Естонію та Фінляндію.

У статті Дуда описав тяжкі наслідки окупації для Польщі: втрата незалежності; поділ території між двома окупаційними державами; величезні людські та матеріальні втрати; знищення тисяч міст і сіл, зокрема Варшави; викрадення культурних цінностей, Катинський розстріл (знищення СРСР 22 тис. польських військовополонених); депортація пів мільйона поляків до ГУЛАГу і примусових поселень Сибіру; жорстокий терор НКВД у спробах зруйнувати польську національну ідентичність.

– Злочини нацистської Німеччини були принаймні морально засуджені всім вільним світом. На жаль, це не стосується злочинів комуністичної Росії, які залишалися безкарними і часто забутими, – додав Дуда.

Він уточнив, що для країн Східної Європи поразка нацистської Німеччини не принесла свободу, оскільки вони потрапили до радянської сфери впливу.

Дуда переконаний, що незалежність Польщі, інших країн Східної та Центральної Європи, яку вони здобули наприкінці 1980-х – початку 1990-х років, “завжди була скалкою в оці російських імперіалістів”.

– Тож щойно Москва оговталася від шоку втрати своєї сталінської сфери впливу, вона почала рух до відновлення імперії. Ми пам’ятаємо військовий напад на Грузію у 2008 році. Ми також пам’ятаємо кілька жорстоких придушень визвольних рухів у Білорусі та Україні. Нарешті, ми пам’ятаємо ворожу політику РФ щодо незалежної України, військову анексію Криму та Донбасу в 2014 році і, насамперед, повномасштабну геноцидну війну, що триває, проти суверенної Української держави, розв’язану 24 лютого 2022 року, – перерахував польський лідер.

Він зазначив, що Росія без сумніву прагне підкорити інші держави, оскільки завжди хотіла панувати над усією Центральною та Східною Європою.

– Імперська Росія знову прагне захопити інші країни. Вона хоче того ж, чого хотіла в 1939 і 1940 роках, коли діяла в союзі з гітлерівською Німеччиною, і між 1945 та 1991 роками, коли правила нашими державами самостійно, – заявив Дуда.

Він висловив переконання, що ні Польща, ні Україна, ні інші незалежні держави регіону ніколи на це не погодяться, оскільки для них це питання “життя і смерті, збереження ідентичності та виживання”.

– Це питання нашого майбутнього, безпеки та процвітання, – підсумував Дуда.

Нещодавно Анджей Дуда заявив, що Польща повинна вимагати виплати репарацій за шкоду, отриману під час Другої світової війни, не лише від Німеччини, а й від Росії.

Джерело: Wszystko Co Najważniejsze