Вересень, 18 в 11:53

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що уряд країни не заборонятиме в’їзд російським туристам у рамках санкцій проти Росії.

З початку повномасштабної війни Росії в Україні Австралія запровадила санкції щодо сотень російських фізичних та юридичних осіб, зокрема проти великої частини банківського сектору Росії та всіх організацій, відповідальних за суверенний борг країни.

Також уряд Австралії постачав Україні оборонне обладнання та гуманітарні вантажі.

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Відповідаючи на запитання, чи Австралія вводитиме заборону на в’їзд у країну російським туристам, Марлес сказав, що санкції спрямовані проти уряду Росії, а не проти самих росіян.

– Це не те, що ми зараз розглядаємо (заборона на в’їзд для росіян – Ред.), – сказав він програмі на каналі ABC.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити громадянам Росії в’їзд до своїх країн. Російські туристи більше не зможуть потрапити на територію дев’яти країн ЄС: Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Бельгії та Нідерландів. А Фінляндія скоротила кількість віз на 90%.

12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про повне зупинення дії Угоди про спрощення візового режиму між Євросоюзом та Росією.