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“Розділив” Україну між чотирма сусідами: у посольстві відповіли на заяви екс-глави МЗС Румунії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Колишній глава МЗС Румунії Андрій Марга під час презентації своєї книги Доля демократії заявив, що Україна має поступитися своїми територіями РФ і ще трьом сусідам.

– Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації, і я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває у неприродних межах. Вона має поступитися територією Угорщині (Закарпаття), Польщі (Галичина), Румунії (Буковина) та Росії (Донбас та Крим). Це території інших країн, – сказав він, розмірковуючи про війну в Україні.

На його думку, конфлікт можна вирішити лише шляхом обговорення з Америкою, Росією, Німеччиною та Китаєм.

Реакція МЗС України не забарилася. У посольстві такі заяви назвали неприйнятними за будь-яких обставин, особливо коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку усієї Європи.

Зараз дивляться

– Дуже шкода, що екс-міністр європейської та демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні засади міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повне дотримання цих принципів – основа безпеки та стабільності на континенті, – йдеться у заяві посольства України в Румунії.

 

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Джерело: Digi24

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