Вересень, 19 в 12:17

У Лондоні в понеділок, 19 вересня, відбудеться прощання з королевою Єлизаветою II, яка правила Сполученим Королівством 70 років.

У похоронах, що стануть одним із найбільших зібрань глав держав і членів королівської сімʼї за останні десятиліття, візьмуть участь європейські королівські родини та світові лідери.

Очікується, що для прощання з королевою прибудуть близько 500 іноземних посадовців.

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Через вторгнення Росії в Україну невелику групу країн виключили зі списку запрошених на похорон королеви.

Президент Росії Володимир Путін, який перебуває під забороною на в’їзд до Великої Британії через санкції, уже заявив, що не прийде на зустріч. У МЗС РФ заявили, що незапрошення жодного російського представника на похорон королеви було “особливим богохульством щодо пам’яті Єлизавети II”.

Росія та Білорусь мають посольства в Лондоні, і їхні президенти надіслали королю Карлу III (Чарльз III) послання зі співчуттями.

Іншими країнами, які не отримали запрошення, стали М’янма, Сирія, Венесуела та керований Талібаном Афганістан.

Нагадаємо, що 8 вересня стало відомо, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла. Їй було 96 років.