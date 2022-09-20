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Похорони королеви Єлизавети II – ключові моменти у фото

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
похорони Єлизавети II
Фото: Getty Images

Велика Британія 19 вересня попрощалася з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня у шотландському замку Балморал на 97-му році життя.

Віддати шану королеві приїхали члени королівських сімей з усього світу, глави іноземних держав та урядів.

На вулицях Лондона зібралися тисячі людей, щоб попрощатися з королевою.

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Двері Вестмінстер-гола, де з 15 вересня перебувала труна з тілом королеви, зачинили для публіки о 6:30 за місцевим часом. Сьогодні, 19 вересня, о 12:44 похоронна процесія у супроводі військового оркестру рушила до Вестмінстерського абатства. Його дзвін на честь Єлизавети пробив 96 разів.

Після того як відбулася панахида за королевою в абатстві, процесія прослідувала до Арки Веллінгтона. Звідти труну відвезли у Віндзор.

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Пізніше, увечері, після служби у каплиці Святого Георгія труну з тілом королеви опустили до королівської гробниці.

Факти ICTV зібрали фото, як Британія 19 вересня прощалася з Її Величністю.

Похоронний кортеж королеви у супроводі солдатів Королівського флоту під час ходи навколо меморіалу королеви Вікторії в Лондоні.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Принц Уельський Вільям і король Чарльз III йдуть після державних похорон королеви Єлизавети II 19 вересня 2022 року в Лондоні.

принц Вільям король Чарльз III

Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган, королева-консорт Камілла, принц Джордж Уельський, принцеса Уельська Кетрін, принцеса Уельська Шарлотта та графиня Вессекська Софі під час державних похоронів королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

Меган, Кетрін, Каміла, Шарлотта, Джордж

Фото: Getty Images

Принц Уельський Вільям та принц Гаррі біля Вестмінстерського абатства.

Фото: Getty Images

Королева Швеції Сільвія (ліворуч знизу), король Швеції Карл Густав XVI (праворуч знизу), королева Данії Маргрет II (вище), король Іспанії Феліпе VI (у центрі праворуч), королева Іспанії Летиція (в центрі ліворуч).

Фото: Getty Images

Іноземні гості у Вестмінстерському абатстві під час панахиди. На знімку присутні: ліворуч – президент Франції Еммануель Макрон, президент Естонії Алар Каріс, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр Денис Шмигаль. Праворуч – президент США Джо Байден та Джилл Байден.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Державні символи корони на труні королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

державні символи корони Британії

Фото: Getty Images

Похоронна процесія після закінчення панахиди у Вестмінстерському абатстві.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

Труна королеви Єлизавети II у каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.

Фото: Getty Images

Офіційна частина похорону королеви Єлизавети II завершилася близько 19:30 за київським часом. Труну з тілом королеви Великої Британії опустили до королівського склепу у каплиці Віндзорського замку у Лондоні.

Близько 21:30 у каплиці відбудеться приватне поховання королеви. На ньому будуть присутні лише члени королівської родини. Єлизавету II поховають поруч із її покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким.

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