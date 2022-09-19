Реакція Росії на невдачі в Україні може бути непередбачуваною – генерал США
Реакція Росії на невдачі на полі бою в Україні може бути непередбачуваною.
Про це під час візиту в Польщу, 18 вересня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Він закликав американські війська до підвищеної пильності.
– Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов’язані підтримувати високий рівень готовності, пильності. Під час ведення війни ви просто не знаєте з великою часткою ймовірності, що станеться далі, – сказав Міллі.
За оцінками генерала, американські війська в Європі не наражаються на підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.
Міллі вважає, війна вийшла на новий етап, а ситуація може змінитися “через кілька тижнів чи місяців”.
– У зв’язку з цією (обставиною) ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії, – додав генерал.
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