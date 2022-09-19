Реакція Росії на невдачі в Україні може бути непередбачуваною – генерал США

Вересень, 19 в 0:27

Реакція Росії на невдачі на полі бою в Україні може бути непередбачуваною.

Про це під час візиту в Польщу, 18 вересня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Він закликав американські війська до підвищеної пильності.

– Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов’язані підтримувати високий рівень готовності, пильності. Під час ведення війни ви просто не знаєте з великою часткою ймовірності, що станеться далі, – сказав Міллі.

За оцінками генерала, американські війська в Європі не наражаються на підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.

Зараз дивляться

Міллі вважає, війна вийшла на новий етап, а ситуація може змінитися “через кілька тижнів чи місяців”.

– У зв’язку з цією (обставиною) ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії, – додав генерал.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.