Вересень, 19 в 8:17

З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в’їзд для громадян Росії з туристичними візами. Заборона стосується і шенгенських віз, виданих третіми державами.

Про це заявили прем’єр-міністри з чотирьох країн.

– Разом з Латвією, Литвою і Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, щоб захистити громадський порядок і безпеку. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію до ЄС, не призводять до ризику для безпеки, – зазначили вони.

За їхніми словами, поїздки до Європейського Союзу – це привілей, який не належить до прав людини.

Зараз дивляться

– Регіональна угода досягнута, тепер ми продовжимо працювати над тим, щоб заборона на туризм для громадян Росії почала діяти у всьому ЄС, – йдеться у заяві.

Водночас обмеження на перетин кордону поширюється не на усіх громадян РФ. Винятки можуть бути для росіян, які хочуть відвідати членів сім’ї чи людину, що живе у Шенгенській зоні і з якою вони виховують спільних неповнолітніх дітей.

Також перетнути кордон можуть дипломати, громадяни Росії, яким видано короткострокову візу та зареєстровано для роботи, для власників короткострокової навчальної візи, а також для працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Також пускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів.

Тепер росіяни зможуть відвідувати Європу лише через Фінляндію, яка відмовилася підтримувати у цьому рішенні країни Балтії та Польщу.

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Нагадаємо, що минулого місяця президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити громадянам Росії в’їзд до своїх країн.

Російські туристи більше не зможуть потрапити на територію дев’яти країн ЄС: Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Бельгії та Нідерландів. Фінляндія скоротила кількість віз на 90%.