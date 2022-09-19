Вересень, 19 в 13:12

У Великій Британії 19 вересня поховають королеву Єлизавету ІІ. На церемонії присутні близько 500 закордонних високопоставлених гостей.

Серед них світові лідери та інші представники держав. Церемонія державного похорону Єлизавети ІІ розпочалася об 11:00 (13:00 за київським часом), її можна дивитися онлайн.

Похорон Єлизавети ІІ – пряма трансляція

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На початку церемонії виступлять прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс та генеральний секретар Співдружності Патрісія Скотленд. Потім проповідь виголосить архієпископ Кентерберійський.

Після цього по всій країні оголосять дві хвилини мовчання. Далі труну будуть доставляти до Віндзора.

О 16:00 (18:00 за Києвом) у каплиці Святого Георгія відбудеться ще одна поминальна служба. На ній буде королівська родина, а також особистий персонал Єлизавети ІІ та працівники її маєтків.

Після цього королеву поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI. Тут також похований чоловік Єлизавети ІІ, принц Філіп, який помер минулого року.

Джерело: Deadline