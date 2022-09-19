Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Вестмінстерському абатстві завершилася панахида за Єлизаветою II

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
похорони Єлизавети II
Фото: Getty Images

У Лондоні триває офіційна церемонія похорону королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це повідомляє BBC.

Спершу труну королеви винесли з Вестмінстерської зали, де вона перебувала останні дні, та помістили на гарматну колісницю, яку супроводжували 142 моряки королівського флоту.

На цій колісниці проводжали в останню путь і попередніх монархів Британії з 1901 року та прем’єра Вінстона Черчилля.

Зараз дивляться

Після цього у Вестмінстерському абатстві розпочалася панахида за королевою. Похорон вів декан Вестмінстера Девід Хойл, але виголошував проповідь та вдячність архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Під час церемонії прем’єр-міністр Ліз Трас і генеральний секретар Співдружності Патріція Скотланд зачитали уривок із Святого Письма, а декан Вестмінстера виголосив благословення.

Впродовж церемонії прощання в абатстві присутні заспівали гімн, який лунав на двох весіллях королівської родини: Любов божественна, все любить превелике.

Під час панахиди у Вестмінстерському абатстві були присутні близько 500 лідерів і високопоставлених осіб з Великої Британії та всього світу.

Серед іноземних членів королівської сім’ї були присутні королева Данії Маргрете II, король і королева Бутану, імператор і імператриця Японії, король Бельгії Філіп і королева Матильда, король Віллем-Олександр і королева Нідерландів Максима, а також король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Після завершення панахиди у всій Великій Британії оголосили двохвилинне мовчання, а потім труну з тілом королеви винесли з абатства.

Процесія вирушила до Веллінгтонської арки. Труну супроводжують військовослужбовці Королівського військово-морського флоту та інших родів військ Великої Британії.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

За труною йдуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла, принц та принцеса Уельські, а також їхні старші діти — принц Джордж та принцеса Шарлотта. Разом з ними йдуть й інші члени королівської родини.

Читайте
Хто займе трон після Єлизавети II? Як виглядає королівська лінія успадкування

Тим часом світові лідери збираються на прийом, організований міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Королеву поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI, де похований чоловік Єлизавети ІІ, принц Філіп, який помер минулого року.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка