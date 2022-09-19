У Вестмінстерському абатстві завершилася панахида за Єлизаветою II

Вересень, 19 в 14:57

У Лондоні триває офіційна церемонія похорону королеви Великої Британії Єлизавети II. Про це повідомляє BBC.

Спершу труну королеви винесли з Вестмінстерської зали, де вона перебувала останні дні, та помістили на гарматну колісницю, яку супроводжували 142 моряки королівського флоту.

На цій колісниці проводжали в останню путь і попередніх монархів Британії з 1901 року та прем’єра Вінстона Черчилля.

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Після цього у Вестмінстерському абатстві розпочалася панахида за королевою. Похорон вів декан Вестмінстера Девід Хойл, але виголошував проповідь та вдячність архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Під час церемонії прем’єр-міністр Ліз Трас і генеральний секретар Співдружності Патріція Скотланд зачитали уривок із Святого Письма, а декан Вестмінстера виголосив благословення.

Впродовж церемонії прощання в абатстві присутні заспівали гімн, який лунав на двох весіллях королівської родини: Любов божественна, все любить превелике.

Під час панахиди у Вестмінстерському абатстві були присутні близько 500 лідерів і високопоставлених осіб з Великої Британії та всього світу.

Серед іноземних членів королівської сім’ї були присутні королева Данії Маргрете II, король і королева Бутану, імператор і імператриця Японії, король Бельгії Філіп і королева Матильда, король Віллем-Олександр і королева Нідерландів Максима, а також король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Після завершення панахиди у всій Великій Британії оголосили двохвилинне мовчання, а потім труну з тілом королеви винесли з абатства.

Процесія вирушила до Веллінгтонської арки. Труну супроводжують військовослужбовці Королівського військово-морського флоту та інших родів військ Великої Британії.

За труною йдуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла, принц та принцеса Уельські, а також їхні старші діти — принц Джордж та принцеса Шарлотта. Разом з ними йдуть й інші члени королівської родини.

Тим часом світові лідери збираються на прийом, організований міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Королеву поховають у Меморіальній каплиці короля Георга VI, де похований чоловік Єлизавети ІІ, принц Філіп, який помер минулого року.