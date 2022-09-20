Вересень, 20 в 19:46

Польща посилить свої війська танками Abrams та вертольотами Apache через російську агресію проти України.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в коментарі PAP.

Він підкреслив, що керівна партія Право і справедливість, прийшовши до влади, взяла курс на зміцнення польського війська.

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– Як бачите, з року в рік польські Збройні сили зростають чисельно, з року в рік ми оснащуємо польську армію сучасною технікою. – зазначив він.

За його словами, Залізна дивізія має унеможливити напад на Польщу зі сходу.

– 18 механізована дивізія, Залізна дивізія, яка незабаром буде озброєна танками Abrams і ударними вертольотами Apache, буде справжньою дамбою, жорсткою дамбою. Заслін, який ворог не зможе пробити, – підкреслив Блащак.

Міністр оборони Польщі додав, що “попри те, що кремлівські правителі вирішили відтворити імперію зла, саме завдяки тому, що польська армія є сильною, яка з кожним роком стає все сильнішою, ми стримаємо агресора, ми зробимо Польщу безпечною”.

Він нагадав, що колишній президент Польщі Лех Качинський застерігав від відродження російського імперіалізму.

– Його не слухали, його ігнорували, на нього нападали. Ті, хто сьогодні організовував цю зустріч щодо вступу Польщі до НАТО, називали президента Качинського русофобом, але ми виконуємо заповіт Леха Качинського. – заявив Блащак.

Глава Міноборони Польщі також подякував своїм колегам з США та Великої Британії Ллойду Остіну та Бену Воллесу за те, що “в ситуації, коли Україна зазнала вторгнення з боку Росії, було збільшено присутність союзницьких військ у Польщі – саме американських та британських військ”.

Раніше стало відомо, що Франція, Польща та Німеччина дали згоду на створення спеціальної європейської місії для навчання українських військових на території ЄС.