Через агресію РФ Польща посилить східний кордон танками Abrams та вертольотами Apache
Польща посилить свої війська танками Abrams та вертольотами Apache через російську агресію проти України.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в коментарі PAP.
Він підкреслив, що керівна партія Право і справедливість, прийшовши до влади, взяла курс на зміцнення польського війська.
– Як бачите, з року в рік польські Збройні сили зростають чисельно, з року в рік ми оснащуємо польську армію сучасною технікою. – зазначив він.
За його словами, Залізна дивізія має унеможливити напад на Польщу зі сходу.
– 18 механізована дивізія, Залізна дивізія, яка незабаром буде озброєна танками Abrams і ударними вертольотами Apache, буде справжньою дамбою, жорсткою дамбою. Заслін, який ворог не зможе пробити, – підкреслив Блащак.
Міністр оборони Польщі додав, що “попри те, що кремлівські правителі вирішили відтворити імперію зла, саме завдяки тому, що польська армія є сильною, яка з кожним роком стає все сильнішою, ми стримаємо агресора, ми зробимо Польщу безпечною”.
Він нагадав, що колишній президент Польщі Лех Качинський застерігав від відродження російського імперіалізму.
– Його не слухали, його ігнорували, на нього нападали. Ті, хто сьогодні організовував цю зустріч щодо вступу Польщі до НАТО, називали президента Качинського русофобом, але ми виконуємо заповіт Леха Качинського. – заявив Блащак.
Глава Міноборони Польщі також подякував своїм колегам з США та Великої Британії Ллойду Остіну та Бену Воллесу за те, що “в ситуації, коли Україна зазнала вторгнення з боку Росії, було збільшено присутність союзницьких військ у Польщі – саме американських та британських військ”.
Раніше стало відомо, що Франція, Польща та Німеччина дали згоду на створення спеціальної європейської місії для навчання українських військових на території ЄС.