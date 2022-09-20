Вересень, 20 в 17:00

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що розвалу Росії не станеться, як того побоюються на Заході.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ETV.

За словами Марго Гросберга, війна в Україні затягнеться щонайменше на рік, а на розпад Росії сподіватися не варто.

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Очільник розвідувального відомства зазначає, що президент Володимир Путін витратив на створення системи у РФ понад 20 років і навряд чи щось кардинально зміниться після його відходу.

– Президент Путін витратив понад 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. Російська Федерація не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з президентом Путіним. Ця система живить себе та підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо – я в це не вірю ні на йоту, – сказав Гросберг.

Щодо контрнаступу України, то Марго Гросберг вважає, що цю тактику роками вивчатимуть у різних військових навчальних закладах та аналітичних центрах.

– Українці використали свій рідний ландшафт, який добре знають, вибрали правильний момент. Напевно, це могло бути настільки ж успішним і в Херсонській області, де ситуація набагато складніша, — пояснив голова військової розвідки.

Марго Гросберг упевнений, що РФ все ще хоче захопити Одесу, щоб перекрити Україні доступ до Чорного моря. Можливо, саме тому там більше зводили оборонні споруди, організували оборону, ніж у Харківській області.

За словами полковника, Генеральний штаб ЗСУ дуже мудро і правильно вчинив, коли розпочав операцію на різних кінцях лінії фронту, — у Херсонській та Харківській областях.

– Ставиш іншу сторону перед дилемою, де розмістити свої резерви і додаткові підрозділи і таке інше. Це оперативно-стратегічне мистецтво, мистецтво ведення війни, вважає голова розвідки Естонії.

Раніше науковий співробітник Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету Метью Сассекс зауважив, що після контрнаступу ЗСУ значна частина військ РФ опинилася у пастці. Тому Путіну доведеться змінювати плани, у нього є максимум три варіанти – і всі програшні для нього.

Джерело: ERR