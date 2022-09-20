Коли Україна може отримати винищувачі F-16: відповідь командувача ВПС США

Вересень, 20 в 10:17

Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер вважає, що Україна отримає американські винищувачі F-16 за два-три роки після ухвалення відповідного політичного рішення.

За його словами, це пов’язано із питаннями підготовки українських пілотів та логістики.

Генерал зазначив, що Захід починає думати довгостроково про те, як озброїти Україну для війни, яка може тривати роки, а не місяці.

Зараз дивляться

– Наразі Україна має все необхідне, щоб вижити, боротися та спробувати захистити свою суверенну країну, не перетворюючи це на Третю світову війну, – сказав Хеккер.

Він каже, що США допомагають Україні також розвідданими оперативного характеру про розташування російських складів із боєприпасами для завдання ударів, але зазначив, що Вашингтон не займається вибором цілей.

Минулого тижня джерела Politico повідомили, що офіційні особи ведуть попереднє обговорення питання про те, чи надсилати літаки в Україну разом із ППО Patriot. Тобто можливість ухвалення рішення щодо F-16 залишається.