Мін’юст США просить Конгрес узаконити передачу Україні заморожених активів РФ

Вересень, 20 в 19:56

Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу з проханням узаконити передачу конфіскованих російських активів Україні.

Про це у вівторок, 20 вересня, повідомив директор цільової групи KleptoCapture із застосування санкцій проти РФ Ендрю Адамс.

Він зазначив, що Мін’юст США арештував багато дорогих активів (яхти, нерухомість, банківські рахунки) російських олігархів, які підтримують війну.

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– Ця пропозиція дозволить міністерствам юстиції, казначейства та держави спільно працювати над передачею коштів Україні для відшкодування збитків від російської агресії щодо України, – сказав він.

За словами Ендрю Адамса, передача вилучених активів допоможе Україні частково компенсувати втрати, спричинені нападом РФ.