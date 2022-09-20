Мін’юст США просить Конгрес узаконити передачу Україні заморожених активів РФ
Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу з проханням узаконити передачу конфіскованих російських активів Україні.
Про це у вівторок, 20 вересня, повідомив директор цільової групи KleptoCapture із застосування санкцій проти РФ Ендрю Адамс.
Він зазначив, що Мін’юст США арештував багато дорогих активів (яхти, нерухомість, банківські рахунки) російських олігархів, які підтримують війну.
– Ця пропозиція дозволить міністерствам юстиції, казначейства та держави спільно працювати над передачею коштів Україні для відшкодування збитків від російської агресії щодо України, – сказав він.
За словами Ендрю Адамса, передача вилучених активів допоможе Україні частково компенсувати втрати, спричинені нападом РФ.
– Як правило, існуючі законодавчі та нормативні акти вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для компенсації жертвам злочинів, які стали підставою для конфіскації, та в правоохоронних цілях, — зазначив Адамс.