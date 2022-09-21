Вересень, 21 в 16:13

США уклали контракт на купівлю для України тактичних ударних безпілотників Switchblade 600, розроблених американською компанією AeroVironment. Ці безпілотники більш відомі як дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

На сайті Пентагону опублікували документ з переліком типів озброєнь, які ЗСУ невдовзі отримають від США.

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У списку є дрони-камікадзе Switchblade 600, які офіційний Київ просив передати раніше. Повідомляється, що контракт на закупівлю дронів уклали 15 вересня.

— Обладнання – Switchblade 600, сума – $2,2 млн, підрядник – AeroVironment, – йдеться у документі.

Switchblade 600 має потужну бойову частину аналогічну американській протитанковій ракеті Javelin, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки.

Час його перебування у повітрі — 40 хвилин, під час яких дрон може подолати 40 км, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість польоту — 185 км/год.

Джерело: Пентагон