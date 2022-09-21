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Пентагон уклав контракт на закупівлю дронів-камікадзе Switchblade 600 для ЗСУ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Switchblade 600

США уклали контракт на купівлю для України тактичних ударних безпілотників Switchblade 600, розроблених американською компанією AeroVironment. Ці безпілотники більш відомі як дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

На сайті Пентагону опублікували документ з переліком типів озброєнь, які ЗСУ невдовзі отримають від США.

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У списку є дрони-камікадзе Switchblade 600, які офіційний Київ просив передати раніше. Повідомляється, що контракт на закупівлю дронів уклали 15 вересня.

— Обладнання – Switchblade 600, сума – $2,2 млн, підрядник – AeroVironment, – йдеться у документі.

Switchblade 600 має потужну бойову частину аналогічну американській протитанковій ракеті Javelin, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки.

Час його перебування у повітрі — 40 хвилин, під час яких дрон може подолати 40 км, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість польоту — 185 км/год.

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Джерело: Пентагон

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