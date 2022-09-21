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Російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців

Юля Захарченко, редакторка стрічки
військовий облік
Фото: Depositphotos

Російська Федерація передала Саудівській Аравії 10 іноземців, взятих у полон в Україні, повідомляють арабські телеканали новин.

– Літак з десятьма військовополоненими прибув з Росії до Ер-Ріяду в середу після успішних зусиль саудівського принца Мухаммеда Бін Салмана, – йдеться у повідомленні.

Іноземні видання повідомляють, що росіяни передали Саудівській Аравії п’ятьох британців, одного марокканця, одного шведа, одного хорвата та двох американців.

Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що п’ятьох громадян Великої Британії, яких утримували російські окупанти в Україні, звільнено.

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Останніми тижнями Україна розпочала контрнаступ і відбила захоплені Росією території на північному сході та півдні України, включно з містами Ізюм і Куп’янськ, а також навколо Харкова.

А вже 21 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планують призвати близько 300 тис. резервістів.

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Джерело: The Guardian
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