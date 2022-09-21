Шольц про мобілізацію в РФ: Це акт відчаю, Путін уже програв

Вересень, 21 в 17:02

Рішення Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації в РФ – просто акт відчаю, він уже програв цю війну, бо неправильно оцінив ситуацію на самому початку, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– Росія не може виграти цю війну. Виявляється, він із самого початку абсолютно неправильно оцінив ситуацію – і недооцінив як дух опору українців, так і нашу рішучість та єдність, – заявив він сьогодні на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На його думку, Путін лише погіршує ситуацію, продовжуючи військову ескалацію.

Шольц також дав чітко зрозуміти, що Німеччина ніколи не визнає результатів пседореферендумів на окупованих територіях України.

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– Ми твердо стоїмо на боці України, – додав канцлер.

Сьогодні Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ та сказав, що підтримує пседореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Таким чином Міноборони РФ планує призвати загалом 300 тис. резервістів для війни в Україні.

Джерело: T-Online