Шольц про мобілізацію в РФ: Це акт відчаю, Путін уже програв
Рішення Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації в РФ – просто акт відчаю, він уже програв цю війну, бо неправильно оцінив ситуацію на самому початку, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.
– Росія не може виграти цю війну. Виявляється, він із самого початку абсолютно неправильно оцінив ситуацію – і недооцінив як дух опору українців, так і нашу рішучість та єдність, – заявив він сьогодні на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
На його думку, Путін лише погіршує ситуацію, продовжуючи військову ескалацію.
Шольц також дав чітко зрозуміти, що Німеччина ніколи не визнає результатів пседореферендумів на окупованих територіях України.
– Ми твердо стоїмо на боці України, – додав канцлер.
Сьогодні Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ та сказав, що підтримує пседореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.
Таким чином Міноборони РФ планує призвати загалом 300 тис. резервістів для війни в Україні.
Джерело: T-Online