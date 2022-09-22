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Естонія та Литва не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Естонія та Литва не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації
Фото: Факти ICTV

Влада Естонії та Литви заявили, що не надаватимуть притулок громадянам Російської Федерації, які хочуть втекти від мобілізації, про яку оголосив Володимир Путін.

Зокрема, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що кожен росіянин відповідальний за агресивні дії країни, в якій зараз живе.

– І громадяни РФ – не виняток. Ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни, – закликала Каллас.

Її слова підтримала прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, на думку якої всі росіяни мали достатньо часу, щоб визначитися зі своєю позицією щодо війни в Україні.

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– Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору. Але стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь, – вважає Шимоніте.

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