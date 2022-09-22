Естонія та Литва не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації
Влада Естонії та Литви заявили, що не надаватимуть притулок громадянам Російської Федерації, які хочуть втекти від мобілізації, про яку оголосив Володимир Путін.
Зокрема, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що кожен росіянин відповідальний за агресивні дії країни, в якій зараз живе.
– І громадяни РФ – не виняток. Ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни, – закликала Каллас.
Її слова підтримала прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, на думку якої всі росіяни мали достатньо часу, щоб визначитися зі своєю позицією щодо війни в Україні.
– Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору. Але стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь, – вважає Шимоніте.