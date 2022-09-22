Естонія та Литва не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації

Вересень, 22 в 16:14

Влада Естонії та Литви заявили, що не надаватимуть притулок громадянам Російської Федерації, які хочуть втекти від мобілізації, про яку оголосив Володимир Путін.

Зокрема, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що кожен росіянин відповідальний за агресивні дії країни, в якій зараз живе.

– І громадяни РФ – не виняток. Ми не даємо притулку російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни, – закликала Каллас.

Її слова підтримала прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, на думку якої всі росіяни мали достатньо часу, щоб визначитися зі своєю позицією щодо війни в Україні.

Зараз дивляться