Масові протести в Ірані: жінки стрижуть волосся і спалюють хіджаби

В Ірані у різних містах тисячі людей виходять на протести після після загибелі 22-річної Махси Аміні, яку затримали за начебто порушення правил носіння хіджабу.

Смерть молодої дівчини викликала хвилю обурення у суспільстві. Жінки, які виходять на протести, спалюють свої хіджаби. Деякі з них відрізають собі волосся і скандують: жінки, життя, свобода.

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB

— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022