Масові протести в Ірані: жінки стрижуть волосся і спалюють хіджаби
В Ірані у різних містах тисячі людей виходять на протести після після загибелі 22-річної Махси Аміні, яку затримали за начебто порушення правил носіння хіджабу.
Смерть молодої дівчини викликала хвилю обурення у суспільстві. Жінки, які виходять на протести, спалюють свої хіджаби. Деякі з них відрізають собі волосся і скандують: жінки, життя, свобода.
This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.
Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB
— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022
Також вони знищують плакати з зображенням Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кричать: смерть диктатору.
Iranian Women are cutting their hair and burning their Hijabs to protest the death of 22-Year-Old Mahsa Amini in custody.
Here’s what you need to know ????
Video source : @AlinejadMasih pic.twitter.com/VSMKSZkmvm
— Document Women (@DocumentWomen) September 19, 2022
Відомо, що через сутички мітингувальників і поліції загинуло троє людей. Водночас правозахисники говорять про щонайменше сімох вбитих.
ЗМІ наголошують, що протести в Ірані вражають своїм розмахом, лютістю та кількістю жінок, які виходять на демонстрації. Останні мітинги такого масштабу були три роки тому, після того, як уряд підняв ціни на газ у 2019 році.
Щоб уникнути сутичок з іранськими силовиками, групи протестувальників формуються та швидко розходяться. За інформацією правозахисної організації Hengaw, за останні чотири дні через масові протести в Ірані 450 людей дістали поранення.
Нагадаємо, протести в Ірані почалися після загибелі 22-річної Махси Аміні. Вона виїжджала зі свого будинку в Саккезі та була в Тегерані з сім’єю минулого тижня, коли її затримала так звана поліція моралі за начебто порушення правил носіння хіджабу.
Пізніше того ж дня у дівчини стався інсульт і серцевий напад. Її перевезли в найближчу лікарню, де вона померла через кілька днів. Свідки розповіли, що поліцейські побили дівчину.