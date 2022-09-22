Масові протести в Ірані: жінки стрижуть волосся і спалюють хіджаби

Вересень, 22 в 12:33

В Ірані у різних містах тисячі людей виходять на протести після після загибелі 22-річної Махси Аміні, яку затримали за начебто порушення правил носіння хіджабу.

Смерть молодої дівчини викликала хвилю обурення у суспільстві. Жінки, які виходять на протести, спалюють свої хіджаби. Деякі з них відрізають собі волосся і скандують: жінки, життя, свобода.

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Зараз дивляться

Також вони знищують плакати з зображенням Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та кричать: смерть диктатору.

Iranian Women are cutting their hair and burning their Hijabs to protest the death of 22-Year-Old Mahsa Amini in custody.

Here’s what you need to know ???? Video source : @AlinejadMasih pic.twitter.com/VSMKSZkmvm — Document Women (@DocumentWomen) September 19, 2022

Відомо, що через сутички мітингувальників і поліції загинуло троє людей. Водночас правозахисники говорять про щонайменше сімох вбитих.

ЗМІ наголошують, що протести в Ірані вражають своїм розмахом, лютістю та кількістю жінок, які виходять на демонстрації. Останні мітинги такого масштабу були три роки тому, після того, як уряд підняв ціни на газ у 2019 році.

Щоб уникнути сутичок з іранськими силовиками, групи протестувальників формуються та швидко розходяться. За інформацією правозахисної організації Hengaw, за останні чотири дні через масові протести в Ірані 450 людей дістали поранення.

Нагадаємо, протести в Ірані почалися після загибелі 22-річної Махси Аміні. Вона виїжджала зі свого будинку в Саккезі та була в Тегерані з сім’єю минулого тижня, коли її затримала так звана поліція моралі за начебто порушення правил носіння хіджабу.

Пізніше того ж дня у дівчини стався інсульт і серцевий напад. Її перевезли в найближчу лікарню, де вона померла через кілька днів. Свідки розповіли, що поліцейські побили дівчину.