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Німеччина готова приймати російських дезертирів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Німеччина готова приймати російських дезертирів
Фото: Pixabay

Німеччина готова за певних обставин прийняти дезертирів з російської армії, а також противників режиму президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

– Як правило, дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримають в Німеччині міжнародний захист. Будь-хто, хто сміливо виступає проти путінського режиму і через це наражає себе на велику небезпеку, може попросити притулку в Німеччині через політичні переслідування, – сказала Фезер.

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

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Перед цим терористи з “ЛДНР” оголосили про намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, а саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Західні лідери вже відреагували на нові наміри Путіна провести мобілізацію. Більшість з них закликали посилити військову допомогу Україні, а плани Кремля вважають проваленими, якщо Москві доводиться оголошувати мобілізацію.

Вже 22 вересня у різних містах Росії після оголошення часткової мобілізації розпочалися масові протести та невдоволення серед росіян. Громадяни масово тікають з країни та підпалюють військкомати.

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Джерело: Bloomberg
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