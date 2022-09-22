Вересень, 22 в 9:00

Велика Британія збереже, а то й збільшить підтримку України та не заспокоїться, допоки Україна не переможе.

Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс на Генасамблеї ООН.

– У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми збережемо або збільшимо нашу військову підтримку України настільки, наскільки потрібно. Поки я кажу, в Україну прибуває нова британська зброя, включно з новими ракетами для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу, – зазначила вона.

Трасс також пообіцяла, що в цей вирішальний момент країна збільшить військову підтримку України наскільки буде потрібно.

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За її словами, РФ використовує зброю, щоб вбивати, калічити людей, а також знаряддям війни є зґвалтування. Прем’єр-міністр розкритикувала дії президента Росії Володимира Путіна.

– Ми побачили, як Путін відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі, він подвоює свої зусилля, посилаючи ще більше резервістів на страшну долю, – наголосила Трасс.

Прем’єр-міністр каже, що Путін робить ще більше фальшивих заяв і брязкає зброєю, але це не спрацює. Нині Україна захищає не тільки свою країну, а й цінності та безпеку усього світу, тому світова спільнота має активно діяти.