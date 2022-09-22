Українці вміють перемагати, і переможуть: Кулеба про звільнення окупованих територій

Вересень, 22 в 14:50

Україна вміє перемагати та обов’язково переможе у повномасштабній війні, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі американського ток-шоу The Late Show з ведучим Стівеном Кольбером.

– Це доводить не лише нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати, і ми переможемо. Ми продовжуємо боротися, що б він (Путін. – Ред.) не говорив, та не робив би. Він може влаштовувати фіктивні референдуми, він може назвати ці території частиною Місяця або як захоче. Це наша земля. Це наші люди. Ми повернемо кожен сантиметр нашої землі, і ми звільнимо людей, – заявив Кулеба.

За словами міністра, його найбільше надихають сльози радості людей, яких Збройні сили України звільнили під час успішного контрнаступу, зокрема, на Харківському напрямку.

Зараз дивляться

– Дехто з них підходили до наших солдатів і казали: ми майже втратили надію, що ви повернетесь, а тепер ви тут. І були ці моменти радості та сліз. Ніщо не надихає більше, ніж ці моменти, бо ви розумієте, що деякі люди ще в окупації. Окупанти переконували їх, що Путін і росіяни тут назавжди, Росія ніколи не піде, приймайте нас.

Кулеба зазначив, що люди на тимчасово окупованих територіях чекають на звільнення від російської армії. За його словами, українці боряться за свободу та право бути собою.