Вересень, 22 в 8:13

У Європейському Союзі підготують нові санкції проти Росії та збільшать постачання зброї Україні.

Про це заявив Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Відповідне рішення ухвалили 27 міністрів закордонних справ ЄС під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

– Очевидно, що Путін намагається знищити Україну, – зазначив Боррель.

За його словами, заява російського диктатора Володимира Путіна про анексію українських територій та погрози ядерною зброєю свідчать про паніку та відчай.

Зараз дивляться

Боррель розповів, що після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри погодилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде націлений на більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні.

Міністри ЄС проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Також вони домовилися про збільшення постачання зброї в Україну. Боррель не повідомив подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але вважає, що всередині ЄС буде одностайна підтримка нових заходів.