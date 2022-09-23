Вересень, 23 в 12:30

Держави-члени Європейського Союзу упродовж кількох тижнів спробують досягти політичної угоди, яка б запровадила обмеження ціни на російську нафту.

Обговорення активізувалися після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військ та пригрозив ядерною зброєю.

Ймовірно, обмеження ціни на нафту буде включено до нового пакету санкцій проти країни-агресора.

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Такий крок об’єднає ЄС із зусиллями США, які спрямовані на те, щоб не допустити різкого зростання вартості сирої нафти та вдарити по доходах Москви.

Як зазначили співрозмовники Bloomberg, попри зусилля з боку комісії, виконавчого органу ЄС та деяких держав-членів, позитивного результату не гарантовано.

Представники урядів країн ЄС у Брюсселі намагатимуться досягти попередньої угоди щодо стелі цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Однією з найбільших проблем може стати Угорщина, яка неодноразово натякала на важливість одностайних рішень у ЄС.