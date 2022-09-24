Чи вдасться закінчити війну в Україні до кінця року: пояснення Подоляка

Вересень, 24 в 16:20

До кінця року майже неможливо закінчити повномасштабну війну в Україні, яку російський диктатор Путін розпочав 24 лютого, оскільки РФ має значні ресурси живої сили, техніки та боєприпасів, попри слабку армію.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, йому хотілося б сказати, що всю територію України вдасться звільнити хоча б до середини зими.

– На жаль, доводиться звільняти території ціною життів наших людей. Це не короткостроковий процес. Ми хотіли б сказати, що території України будуть звільнені до Нового року. Я можу тільки сказати: дай Боже, – зазначив радник глави Офісу президента.

Подоляк переконаний, що Кремль не пошкодує своїх людей та витрачатиме громадян РФ на війну проти України, зокрема, залучаючи до бойових дій під час псевдореферендумів.

Зараз дивляться

– Реальність більш жорстока. Треба розуміти, що у Росії великі резерви живої сили, і зараз оголошено мобілізацію, – зазначив він.

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині російська еліта усвідомила, що може програти війну, оскільки світ все більше переконується у слабкості “другої армії світу” та військового потенціалу РФ, вважає Подоляк.

Джерело: Report