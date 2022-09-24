Вересень, 24 в 19:15

Арктичний холод, який прийде до Західної Європи наступного тижня, покаже, наскільки люди готові відкласти включення опалення, щоб заощадити сімейний бюджет.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними прогнозів від аерокосмічної компанії Maxar Technologies Inc., температура в Лондоні буде майже на 5 °C нижчою від середньої, а вночі 27 вересня вона впаде до 6,5 °C. У Франції та Іспанії температура також опуститься – на 3-4 °C нижче сезонної норми.

Зараз дивляться

Зараз у Європі оператори розробляють плани щодо нормування постачання енергії на зимовий період.

З огляду на те, що немає альтернативи замінити російський природний газ, тягар відповідальності лежить на зниженні попиту. В ідеалі споживачі роблять це добровільно. Але якщо ні, постачальники послуг можуть організувати відключення.

Опалювальний сезон у Європі офіційно не розпочинається до жовтня.

У той час як уряди виділяють мільярди євро на підтримку споживачів, є надія, що багато людей заощаджуватимуть тепло навіть у холодні місяці.

– Ми бачимо деякі ознаки скорочення попиту з боку домогосподарств через зростання роздрібних тарифів, повідомляє EnergyScan, платформа аналізу ринку Engie SA.

А ось у Великій Британії мережевий оператор National Grid Plc заявляє, що зранку у британців попит на газ зростає.