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Можуть використати застарілі Т-72 або Т-62: Мусієнко про вичерпування запасів на складах РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
т-72
Фото: Depositphotos

У Росії вичерпуються запаси сучасних та модернізованих танків, тому, ймовірно, солдати, залучені до війни в Україні під час нової хвилі мобілізації, використовуватимуть застарілі Т-72 або Т-62.

Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, останнім часом у російській армії спостерігаються значні проблеми з озброєнням.

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– Якість цієї армії – це цікавий аспект, тому що, крім того, що є велика кількість людей, які вже забули свій бойовий досвід, а ще є інформація, що погано з озброєнням, яке потрібно надати цим військовослужбовцям. Вже не дуже ситуація з танками, тобто сучасні запаси танків у Росії, зокрема, модернізованих, вони вичерпуються.

Мусієнко зазначив, що найімовірніше Росія озброюватиме солдат радянськими Т-72 або Т-62, які поки залишаються на складах, однак і ці танки можуть потребувати значного ремонту або бути непридатними для використання.

– Всі сучасні або модернізовані танки переважно застосовувалися з дати повномасштабного агресивного вторгнення 24 лютого і зараз, тобто вони вичерпуються. Найімовірніше озброюватимуться застарілими Т-72, або навіть Т-62, які ще залишилися на складах. До того ж та зброя, яка знімається зі складів зберігання, у великій кількості є такою, що потребує серйозного ремонту або непридатною для використання. І це теж впливає, – переконаний Мусієнко.

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