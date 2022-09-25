Можуть використати застарілі Т-72 або Т-62: Мусієнко про вичерпування запасів на складах РФ

Вересень, 25 в 18:18

У Росії вичерпуються запаси сучасних та модернізованих танків, тому, ймовірно, солдати, залучені до війни в Україні під час нової хвилі мобілізації, використовуватимуть застарілі Т-72 або Т-62.

Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, останнім часом у російській армії спостерігаються значні проблеми з озброєнням.

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– Якість цієї армії – це цікавий аспект, тому що, крім того, що є велика кількість людей, які вже забули свій бойовий досвід, а ще є інформація, що погано з озброєнням, яке потрібно надати цим військовослужбовцям. Вже не дуже ситуація з танками, тобто сучасні запаси танків у Росії, зокрема, модернізованих, вони вичерпуються.

Мусієнко зазначив, що найімовірніше Росія озброюватиме солдат радянськими Т-72 або Т-62, які поки залишаються на складах, однак і ці танки можуть потребувати значного ремонту або бути непридатними для використання.