Я твоя смерть! Звільнений британець розповів про жахи полону в “ДНР”

Вересень, 25 в 15:06

Британець Ейден Аслін, звільнений цього тижня з російського полону в рамках обміну, розповів, як його били, різали ножем і змушували слухати радянські пісні співати гімн РФ.

Разом з ним звільнили ще п’ятьох британців: Джона Гардінга, Ділана Гілі, Ендрю Гілла і Шона Піннера.

За його словами, “з ним поводилися гірше, ніж із собакою”, спати доводилося на килимку з вошами, вбиральні у крихітній камері взагалі не було, тому використовували порожні пляшки.

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– Я ніколи не думав, що вийду живим, – розповів Ейден, який нарешті зустрівся зі своєю матір’ю та українською нареченою.

Він згадує, що коли його запитали про те, звідки він, у відповідь отримав удар кулаком по обличчю.

За татуювання у вигляді тризуба його били. А якось охоронець вдарив його ножем у спину, сказав: “Я твоя смерть!” і запитав, якої він хоче смерті – швидкої чи “красивої”.

Надій на виживання було мало, адже його, Піннера та громадянина Марокко Брахіма Саадуна “зсудили” у самопроголошеній “ДНР” до смертної кари.

– Коли я почув, що мені винесли смертний вирок, мені хотілося плакати, але я просто не міг. Це було буквально питання виживання, – згадує британець.

21 вересня Україні вдалося повернути з полону окупантів 215 захисників, серед яких командири полку Азов, морської піхоти та Нацгвардії, вагітні військовослужбовиці та іноземці.

Україна передала 55 російських військових, а також Віктора Медведчука.

Джерело: Sun

Фото: Aiden Aslin